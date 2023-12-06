Sivilce ve aknelerin kökünü kazıyor. İşte o ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Korkulu rüya haline gelen sivilce ve akneye karşı etkili olan güzelavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur. Daha sonra bu komedonlar bakteriler ile enfekte olur ve ciltden kabarık kırmızı ve iltihabi şişlikler oluşur. Aşırı büyük olanlar deride iz bırakırlar.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Güzel avrat otu, sinir sistemini doğrudan etkileyen bir bitkidir. Bu etki, bitkinin içinde bulunan alkaloidler (L-atropine, DL-hyoscyamine ve hyoscine) sayesinde olmaktadır. Bu alkaloidler yüzünden güzel avrat otu, yasal olarak satılamayan bitkiler arasındadır.

Güzel avrat otu, küçük miktarlarda alındığında cildin kızarmasına ve vücudun uyuşmasına sebep olur. Aşırı alındığında ise uyku hali, ateş, saçma sapan konuşma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi ciddi problemler ortaya çıkar.

Bu problemlerden herhangi biri yaşanırsa, zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir.