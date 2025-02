Sivilceyi tetikleyen 10 besin! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Sivilceler, hem ergenlik döneminde hem de yetişkinlikte cilt problemlerinin başında gelir. Çeşitli faktörlerden kaynaklanan sivilceler, hormonlar, genetik yatkınlık ve cilt bakımı alışkanlıkları gibi etkenlerin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynadı.

Peki, hangi besinler sivilceye yol açabilir ve bunlardan nasıl korunabiliriz? İşte tüm detaylar...

1. Şekerli Gıdalar ve Rafine Karbonhidratlar

Şekerli gıdalar ve rafine karbonhidratlar, vücutta insülin seviyesini yükseltir, bu da ciltteki yağ üretimini artırarak gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Cilt uzmanı ve dermatolog Dr. Whitney Bowe, "Yüksek glisemik indeksi olan gıdalar, kan şekeri seviyesini hızla yükseltir ve bu da sebum üretiminin artmasına yol açar. Bu da ciltteki gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna neden olabilir" dedi.

Birçok araştırma, beyaz ekmek, patates, pasta gibi yüksek şekerli ve işlenmiş gıdaların, ciltteki inflamasyonu artırarak sivilcelerin oluşmasına neden olabileceğini gösterdi.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te yayımlanan bir çalışmada, yüksek glisemik indeksli diyetlerin akne oluşumuyla güçlü bir ilişkisi olduğu belirtildi.

2. Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünlerinin sivilceyi tetikleyebileceği düşüncesi son yıllarda artan bir şekilde araştırılmakta. Özellikle süt, insülin benzeri büyüme faktörlerini (IGF-1) artırarak ciltteki yağ üretimini teşvik edebilir.

Cilt bakımı uzmanı Dr. Diana Howard, "Süt ürünleri, ciltteki yağ bezlerini uyararak sivilceye neden olabilecek fazla yağ üretimine yol açabilir" dedi.

Yapılan bazı araştırmalar, sütün özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde akne oluşumunu tetikleyebileceğini gösterdi.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, günde bir veya daha fazla süt ürünü tüketen bireylerde sivilce oluşumunun daha fazla olduğunu ortaya koydu.

3. Yağlı Yiyecekler

Yağlı yiyecekler, ciltteki yağ üretimini artırabilir. Özellikle kızarmış gıdalar ve fast food türü yiyecekler, vücutta iltihaplanmayı artırarak sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Dermatolog Dr. Rajani Katta, "Yağlı yiyecekler, vücutta sebum üretimini artırır ve bu da sivilceye yol açan birikintilere neden olabilir" dedi.

Ayrıca, yağlı gıdaların ciltteki iltihaplanmayı artırarak, mevcut sivilcelerin daha da kötüleşmesine neden olduğu bilinmekte.

4. Çikolata

Çikolatanın sivilceye neden olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konu. Ancak son bilimsel araştırmalar, özellikle şekerli çikolataların sivilceyi tetikleyebileceğini gösterdi.

Dermatolog Dr. Joshua Zeichner, "Çikolata gibi şekerli yiyecekler, vücutta insülin seviyesini artırarak ciltteki yağ bezlerini uyarabilir. Bu da akne oluşumunu artırabilir" dedi.

2009 yılında yapılan bir çalışmada, çikolata tüketiminin akne oluşumu ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ancak, bu etkiyi sadece yüksek şeker içeren çikolataların gösterdiği vurgulandı.

5. İşlenmiş Etler

İşlenmiş etler, özellikle salam, sosis ve sucuk gibi ürünler, vücutta iltihaplanmayı artıran katkı maddeleri ve tuz içerir.

Tıbbi araştırmacı ve "Eat to Beat Disease" kitabının yazarı Dr. William Li, "İşlenmiş etler, vücuttaki inflamasyonu artırarak ciltteki yağ bezlerini uyarabilir ve sivilce oluşumuna yol açabilir" dedi.

Yapılan araştırmalar, işlenmiş etlerin cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ve akne oluşumunu artırabileceğini gösterdi.

6. Alkol

Alkol, ciltteki su kaybını artırarak kuru bir cilt yapısına yol açabilir. Ayrıca, alkolün vücutta iltihaplanmayı artırıcı etkisi var.

Dermatolog Dr. Neal Schultz, "Alkol, vücuttaki iltihaplanmayı tetikleyerek ciltteki gözenekleri tıkayabilir ve bu da akneye neden olabilir" dedi.

7. Kahve

Kahve, vücutta stres hormonları olan kortizol seviyelerini artırabilir. Bu hormonlar, ciltteki yağ üretimini artırarak sivilce oluşumuna yol açabilir.

Dermatolog Dr. Barbara R. Reed, "Kahve, uyarıcı etkisi ile kortizol salgısını tetikleyebilir. Bu da ciltteki iltihaplanmayı artırabilir ve sivilceleri kötüleştirebilir" dedi.

8. Fındık ve Kuruyemişler

Fındık gibi kuruyemişler, yüksek oranda omega-6 yağ asitleri içerir. Omega-6 yağ asitlerinin fazla tüketimi, vücutta inflamasyonu artırarak akne oluşumunu tetikleyebilir.

Dermatolog Dr. Lisa N. Sine, "Kuruyemişlerin aşırı tüketimi, akneye yol açabilecek iltihaplanmayı artırabilir" dedi.

9. Tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar, şekerin vücutta yarattığı etkiyi taklit edebilir ve insülin seviyelerini artırabilir. Bu durum da sivilce oluşumuna neden olabilir.

Beslenme uzmanı Dr. Henry McDonald, "Yapay tatlandırıcılar, vücutta şeker gibi davranarak insülin seviyelerini yükseltebilir. Bu da ciltteki yağ üretimini tetikleyebilir" dedi.

10. Alkol ve Şeker Karışımı İçecekler

Şekerli alkollü içecekler, özellikle gazlı içeceklerle karıştırılan alkoller, ciltteki sebum üretimini artırabilir ve sivilcelerin oluşmasına yol açabilir.

Sivilce, birçok faktörden kaynaklanan karmaşık bir cilt problemi olabilir. Ancak, beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız bazı değişiklikler, cildinizin sağlığı üzerinde büyük fark oluşturdu.