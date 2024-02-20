Sivri biberin de değeri yükseldi. Kilosu 150 TL oldu

Tuncay Özülü
Sivri biberin de değeri yükseldi. Kilosu 150 TL oldu
Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de artık tarım ürünlerine ve hayvansal ürünlerine ulaşım imkansızlaşıyor. Bir markette 1Kg biber 149,99 TL’den satılıyor.

Ekonomik kriz hız kesmeden büyüme devam ediyor. Bunun en büyük sorunlarından biri ürütmemek. Bundan 20 sene önce her şeyi kendi üreten Türkiye artık her şeyi ithal etme yolunda ilerliyor.

Tarım ürünlerinde artan maliyet ve düşük alım fiyatlarından dolayı çiftçi ürün ekmekten çekinirken vatandaşın gıda ihtiyacı ithal ürünlerle karşılanmaya çalışılıyor. Bu da krizi daha da tetikliyor.
Bir yandan yüksek enflasyondan dolayı ürünlere zam üstüne zam gelirken vatandaşın alım gücü hızla eriyor.
Zamlı fiyatlar furyasında nasibini alanlardan sivri biberin kilosu 149,99 TL’den satışa çıkması görenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf ülkenin acı gerçeğini ortaya koyuyor.

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