Sivrisinek ve haşereyi kovalayan bitki

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivrisinek ve haşereyi kovalayan bitki

Mersin'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda, sivrisinek ve haşere ile mücadelede aromatik bitkiler de kullanılmaya başlandı. Özellikle kırsal bölgelerde, Toroslar’ın Doruklu ve Dalakderesi mahallelerinde yapılan bitki dağıtımlarıyla vatandaşlara ada çayı, fesleğen, Küba kekiği, lavanta gibi 11 çeşit bitki ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kimyasal mücadelenin yanı sıra bitkisel mücadeleyi de sürdürüyor. Dağıtım yapılan mahallelerde, ekipler hem bitkilerin özelliklerini hem de haşere mücadelesindeki rollerini vatandaşlara anlatarak, bu bitkilerin bahçelerde ve saksılarda yetiştirilmesini teşvik ediyor. Bu sayede, hoş kokuları ve doğal yapılarıyla dikkat çeken tıbbi ve aromatik bitkilerin, kent genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde ilaçlama şefi olarak görev yapan ziraat mühendisi Bülent Gül, kent genelinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele ettiklerini belirterek, "Köylerimizde haşere ve sivrisinekleri uzaklaştıran tıbbi ve aromatik bitkilerin dağıtımını yapıyor ve bilgi veriyoruz. Bu bitkileri bahçelerine, saksılarına ekmelerini sağlıyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımıza da balkonlarında bu bitkileri yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem sivrisinek ve haşereler uzaklaşmış olacak hem de görsel bir güzellik sağlanacak. Ayrıca bu bitkilerden tohum elde edip, kültürel mirasımız olan bu bitkilerin uzun süre yaşamasını amaçlıyoruz" dedi.

Doruklu Mahalle Muhtarı Ahmet Altın ise, "Büyükşehir Belediyesi ekibi geldi ve bu bitkilerin dağıtımını yaptı. Bu tıbbi ve aromatik bitkiler, sinekle mücadelede bize yardımcı olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama ile ilgili üzerine düşeni zaten yapıyor. Kendilerine de bu bitkileri ektikleri ve dağıttıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doruklu Mahallesi’nde yaşayan Hatice Can da, "Sinekle mücadelede bize yardımcı olabilmesi için gönderilen bitkilerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bitkilerin dikimini yaptık, saksılarımıza yerleştirdik ve suladık. Aromatik bitkilerimiz sinekle mücadelede bize çok yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

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