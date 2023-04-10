Sivrisineklerle ilgili korkutan araştırma. Bulaşıcılığı kolaylaştırıyor olabilir

Haber Global’de yer alan habere göre; Yeni bir araştırmaya göre sivrisinek salyası, insan bağışıklığını dang hummasına karşı savunmasız bırakarak hastalığın bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabileceği bildirildi.

“PLOS Pathogens” dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar, dang humması virüsü taşıyan “Aedes aegypti” türü sivrisineklerin salyalarını incelediği ifade edildi.

Uzmanlar, hastalığın bulaşıcılığının azaltılmasını ve yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olacak yeni yollar ararken şu an için dang hummasına yakalanmamanın en iyi yolunun sokulmaktan kaçınmak olduğunu dile getirildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre her yıl yaklaşık 400 milyon kişi, dang hummasına yakalanıyor.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği ifade edildi.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.