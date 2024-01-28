Siyah pirinç pilavı nasıl yapılır? Siyah pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Siyah pirinç pilavı nasıl yapılır? Siyah pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?
Yüksek lif içeriğiyle tüketilmesi tavsiye edilen siyah pirinç Japon mutfağında sıklıkla tüketilmektedir. Ülkemizde geleneksel beyaz pirinç kullanımı daha fazla olsa da siyah pirinç tüketimi de son yıllarda artış göstermektedir. Peki, siyah pirinç pilavı nasıl yapılır? Siyah pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?

Siyah pirinç antioksidan açısından zengin bir pirinç türüdür. Kolesterol ve şeker hastaları için tüketilmesi tavsiye edilen siyah pirinç pilavı tarifini sizler için derledik. Peki, siyah pirinç pilavı nasıl yapılır? Siyah pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?

SİYAH PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

- 1 su bardağı siyah pirinç

- 2 su bardağı su veya tavuk suyu

- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

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SİYAH PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Siyah pirinci iyice yıkayın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Büyük bir tencerede tereyağını veya zeytinyağını orta ateşte eritin.

İsteğe bağlı olarak soğanı ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından sarımsak, havuç veya bezelye gibi isteğe bağlı malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Yıkanmış siyah pirinci ekleyin ve pirincin tane tane olması için birkaç dakika kavurun.

2 su bardağı su veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Karışımı karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ısıyı düşürün, tencerenin kapağını kapatın ve pirinç suyunu çekene kadar düşük ateşte pişirin. Bu işlem genellikle 40-50 dakika sürebilir.

Pirinç suyunu çektikten sonra tencereyi ocaktan alın ve kapağını kapalı bir şekilde 10 dakika kadar dinlendirin.

Pilavı servis tabağına alın ve üzerine isteğe bağlı olarak taze otlar veya baharatlar ekleyerek servis yapın.

Bu temel tarife ek olarak, kendi zevkinize göre malzemeler ekleyebilir veya farklı baharatlar kullanabilirsiniz.

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