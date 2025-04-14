Siyaset meydanına şimşekler hâkim: Slovakya'da koalisyon krizi

Slovakya siyasetinde sular yeniden ısınıyor. Slovak Ulusal Partisi lideri Andrej Danko, işlem vergisinin kaldırılması için koalisyon ortaklarına baskı yapmaya başladı. Vergi, 1 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe girmişti ve özellikle küçük işletmeler ile girişimcileri doğrudan etkiliyor. Ancak Danko, bu uygulamanın geri çekilmesini talep ediyor. Koalisyon ortakları Smer ve Hlas destek vermezse, Danko düzenlemeyi doğrudan parlamentoya sunacağını açıkladı.

HLAS CEPHESİ: "KOALİSYON SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLİR"

Danko’nun girişimine karşı ilk sert tepki Hlas’tan geldi. Partinin açıklamasına göre işlem vergisinin yürürlüğe girmesinden sadece birkaç gün sonra iptalinin gündeme getirilmesi, koalisyon sözleşmesinin doğrudan ihlali anlamına gelir. Hlas üyeleri bu hamlenin, geçtiğimiz altı aylık koalisyon krizinin ardından güçlükle sağlanan istikrarı yeniden tehdit ettiğini belirtiyor.

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Parlamento Başkan Yardımcısı ve Smer temsilcisi Tibor Gašpar da Danko’ya yüklendi. Gašpar, “Söz konusu kendi siyasi çıkarları olunca, Danko için kutsal hiçbir şey kalmıyor. Koalisyon ortağına bile saldırabiliyor” ifadelerini kullandı. Gašpar ayrıca Danko’nun, Slovak Ulusal Partisi içerisindeki grup dağılmasının ardından koalisyon dengesini bozduğunu öne sürdü.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Haftanın başında koalisyon partileri arasında sosyal medya üzerinden ve basın açıklamalarıyla karşılıklı suçlamalar yapıldı. SNS tarafından basına iletilen açıklamada Danko, Tibor Gašpar’ı suçladı ve Gašpar’ın tavırları nedeniyle Igor Matovič’in seçimleri kazandığını iddia etti. Tartışmalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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BAKANLIK KAYBI VE KOALİSYONDAN AYRIŞMA

Andrej Danko, önceki koalisyon krizinden zararla çıkmış ve bir bakanlık koltuğunu kaybetmişti. Başbakan Robert Fico’ya yazdığı mektupta, Smer’in kendi aday listelerinde SNS’li bakanlara yer teklif ettiğinden şikâyet etmişti. O tarihten bu yana Danko, bazı kritik oylamalarda koalisyonun geri kalanından farklı yönde oy kullandı. Bu da ortaklıkta güven sorunlarının büyümesine yol açtı.,

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YUVARLAK MASA ÇAĞRISI: YENİ KRİZİ ÖNLEME UMUDU

Danko, tansiyonu düşürmek için koalisyon ortaklarını bir “yuvarlak masa toplantısı”na çağırdı. Bu toplantının amacı, büyüyen sorunlara birlikte çözüm bulmak. Ancak taraflar arasındaki güvenin zedelenmiş olması, toplantının ne kadar yapıcı geçeceğine dair şüpheleri artırıyor.

Slovakya siyasetinde sadece iki haftadır süren "koalisyon huzuru", Danko’nun yeni hamlesiyle ciddi şekilde sarsıldı. Eğer çözüm bulunamazsa, ülke kısa sürede yeni bir siyasi krizin eşiğine gelebilir. Özellikle 2025 mali yılı için planlanan kamu finansmanı konsolidasyon süreci, bu krizden doğrudan etkilenebilir.

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Ekonomistler, işlem vergisinin kaldırılmasının bütçeye yaklaşık 180 milyon dolarlık bir açık yaratacağını belirtiyor. Bu da koalisyon ortaklarının neden geri adım atmak istemediğini açıklıyor. Ancak Danko’nun kararlılığı ve siyasal hesapları, Slovakya’da siyasi dengeleri bir kez daha alt üst edebilir.