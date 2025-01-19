Avrupa şokta: Slovakya, NATO’dan çekilmeye hazırlanıyoe

Slovakya, NATO ve Avrupa Birliği’nden çekilme olasılığını masaya yatıran son açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Başbakan Robert Fico, ülkesinin bu iki uluslararası organizasyondan ayrılma niyetinde olmadığını belirtse de, bu seçeneklerin zaman içinde daha fazla gündeme gelebileceğini ifade etti. Özellikle, AB ve NATO’nun işleyişindeki potansiyel değişiklikler, Slovakya hükümetini böyle ekstrem bir çözümü göz önünde bulundurmaya sevk edebilir.

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BAŞBAKAN VE HÜKÜMETİN DEĞERLENDİRMELERİ

Fico, yaptığı açıklamada, NATO ve AB’nin zamanla evrilebileceğini, bazı temel ilkelerin ve işleyişlerin değişebileceğini vurguladı. Bu süreçte Slovakya'nın da bu tür bir duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Fico'nun açıklamaları, ülke içindeki çeşitli politik çevrelerden tepki çekse de, bu tür senaryoların gündemde tutulması gerektiğine dair bir tutum sergileniyor.

Fico, ayrıca Slovakya’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerinin, ülkenin yaşam alanını oluşturduğunu kabul etti. Ancak, AB’nin ve NATO’nun geleceği konusunda büyük belirsizlikler bulunduğunu belirtti. Slovakya'nın bu belirsizliklere karşı daha esnek bir dış politika benimsemesi gerektiğini savundu. AB’deki liderlerin bazı üyelerin egemenliklerini kaybetmeye yönelik önerilerinin, Slovakya gibi ülkeler için bir tehdit oluşturabileceğini dile getirdi.

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AB VE NATO’NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Fico, Avrupa'daki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ve bazı liderlerin, AB'yi bir süperdevlete dönüştürme amacı güttüklerini belirtti. Bu tür bir gelişme, ulusal egemenliklerin ciddi şekilde kısıtlanmasına neden olabileceği için, Slovakya gibi ülkeler için büyük bir risk taşıyor. Fico, böyle bir durumda, AB'nin veya NATO'nun çözülmesinin olasılık dahilinde olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Slovakya'dan diğer Avrupa ülkelerine kadar geniş bir yankı buldu.

Başbakan Fico, bu tür gelişmelerin, tarihsel süreçte yaşanan büyük birleşmelerin ya da çöküşlerin benzer şekilde hızlı bir şekilde olabileceğini belirtti. "Varşova Paktı bir yıl içinde çökmüşken, AB ve NATO da bir gün tarihe karışabilir. Eğer böyle bir durum olursa, Slovakya'nın tepkisi sadece gözyaşlarından ibaret olmayacaktır," dedi.

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UKRAYNA İLE İLİŞKİLERDE GERGİNLİK

Slovakya'nın, Ukrayna ile ilişkileri son derece gergin. Fico, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ülkesine yönelik artan baskılarını da eleştirdi. Slovakya, Ukrayna'nın, doğudan batıya gaz taşıma hattını engelleme olasılığını gündeme getirdiğini ve bu gelişmenin Slovakya’nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Fico, bu durumun daha da kötüleşebileceğine ve karşılıklı önlemlerin alınması gerektiğine inandığını ifade etti.

Zelenski’nin, Slovakya üzerinden gaz geçişini engellemeye yönelik girişimlerine karşılık, Slovakya, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik finansal yardımlarını gözden geçirebilir. Başbakan, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir mali yardım için veto koyma seçeneğini değerlendirebileceğini açıkladı. Bu konuda özellikle Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin, Slovakya'nın çıkarlarına ne kadar hizmet ettiği konusunda büyük belirsizlikler söz konusu.

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SLOVAKYA'DA NATO VE AB’DEN ÇEKİLME OLASILIĞI DERİNLEŞİYOR

Slovakya'nın, AB ve NATO üyeliklerinden çıkma konusundaki olasılıkları tartışması, sadece ülke içindeki siyasi arenada değil, tüm Avrupa'da büyük yankılar uyandırıyor. Bu gelişmeler, ülkenin dış politikasındaki dönüşümün sinyallerini veriyor. Avrupa'nın birleşik yapısının geleceği ve Slovakya'nın bu yapıya nasıl uyum sağlayacağı, önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak bir konu olacak gibi görünüyor.