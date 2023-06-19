Siyaset ve bürokraside ibretlik yaşanmışlıklar

Anılarını “Bürokrasi ve Siyaset Dedikleri” adıyla kitaplaştıran M. Zekai Özcan, “SSK’yı Kılıçdaroğlu batırdı” iddialarının asılsız olduğunu birinci elden kaynaklarla ortaya koyuyor. Kurumun Kılıçdaroğlu değil, siyasetçiler tarafından kademe kademe batırıldığını vurgulayan Özcan, "Hiçbir genel müdür istese de kurumu batıramaz" dedikten sonra devamla şunları söylüyor:

“Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 5 sene beraber çalıştık, kişisel olarak çok dürüst olduğunu biliyorum. Bir genel müdür yönetiminden dolayı yanlışlığı eleştirilebilir fakat hiçbir genel müdür kaç sene geçerse geçsin istese de kurumu batıramaz. Öyle bir şey yok. Siyasi erkin çıkardığı kanunlarda bunu arayıp siyaseti sorgulamak lazım. Bu politikalarla seçimi kazanmak için neden bu kanunları çıkartıp gelecek kuşakların refahını çaldınız diye sormak lazım.”

Bir yüksek bürokratın, karakterli bir siyasetçinin hayat hikâyesi olan kitabın baş kahramanı M. Zekai Özcan, yoksul bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu, öğrenciliği zorluklarla geçmiştir.

Memuriyet hayatı, devlet imkânlarının yağmasına karşı verdiği zorlu mücadelenin örnekleriyle doludur.

Sosyal sigorta sisteminin batırılışına giden süreci, kurum İçinde genel müdürlüğe kadar yükselen kariyerinde her kademede yaşamıştır.

SSK Genel Müdürlüğü'nden siyasete geçişi, devletin tepesindeki bozulmayı da yakinen gözlemlemesine vesile olmuştur. Bu gözlemi ve gözettiği ülke çıkarları, kendisinin Ak Parti'nin en kuvvetli olduğu dönemde Milletvekilliğinden istifasını getirmiştir.

Meclis'te, 2008'de başkanı olduğu komisyonda Sosyal Sigorta Sistemi’nin düzeltilmesi için gösterdiği gayret ve getirdiği düzenlemeler, daha önce yapılmamış reformlardır. Ancak 2023'e kadar kısa zamanda, bu sistem de, siyasi iktidarca rayından çıkarılmıştır.

M. Zekai Özcan, kitabında, primli sigorta sistemlerinde olması gereken nimet-külfet denge eşitliği yok sayılarak Emeklilik Sigortası'nın; İmtiyazlı sınıflar yaratıp sistemin paralı-pahalı hale getirilmesiyle de Genel Sağlık Sigortası'nın; nasıl bozulduğunu sebepleriyle ortaya koymaktadır.

Yine M. Zekai Özcan, dünyada bir benzerine rastlanmayacak bir siyasi çıkarcılıkla, gelecek nesillerin refahını çalma pahasına, 5,3 milyon EYT'li sigortalıya çok genç yaşta emekli olma hakkı verilerek de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tam anlamıyla batırıldığını net bir şekilde rakamlarla açıklamaktadır.

Özcan, bürokraside ve siyasette iyiye ve doğruya hücum edilirken, adam kayırmanın, rüşvetin, yalan talanın, iftiranın sıradanlaştırıldığına dikkat çekmekte, çoğu siyasetçinin tek derdinin sadece şahsi çıkarı olduğunu ve daha vahimi de, bunu gerçekleştirmek için bütün kutsallarımızı siyaset aracı olarak nasıl kullandıklarını, yaşanmış örnekleriyle okuyucuya sunuyor.

M. Zekai Özcan 30 Aralık 1950'de, Trabzon'un Çaykara İlçesinin Ataköy'ünde doğdu. İlkokulu 4. sınıfa kadar Ataköy'de okuduktan sonra, Eskişehir Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda tamamladı. Orta tahsili Eskişehir'de bitirerek İstanbul Teknik Üniversite'ne girdi ve 1974'te inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

SSK'dan burslu okuduğu için, mecburi hizmet gereği, 1975 Ocak'ta Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nda göreve başladı. 18 aylık askerlik hizmetini Kars'ta tamamladı. 28 yıllık memuriyet hayatı SSK'da geçti. Statik mühendisi ve Statik Büro Şefi, Şube Müdürü, Yapı İşleri Daire Bakan Yardımcısı ve Başkan Vekili, Marmara Bölgesi İnşaat ve Emlak Müdürü, SSK Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı, üç dönem SSK Yönetim Kurulu Üyeliği, Bakanlık ve Başbakanlık Müşaviri unvanlarıyla çalıştı. 1999-2000 arasında SSK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıydı. Danıştay kararıyla 2. defa bu göreve geldi.

Kısa bir süre Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. 2002'de Milletvekili Genel Seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 22 ve 23. Dönem Ankara 1. Bölge Milletvekili oldu. TBMM'de, dokuz yıl boyunca ağırlıkla sosyal güvenlik meseleleri üzerine çalıştı. Birçok kanun ve düzenlemelerde önemli roller üstlendi. 2010 yılında "Kürt Açılım Süreci" ve benzeri düzenlemelere itiraz ederek Ak Parti'den İstifa etti. MHP'de kısa dönem milletvekilliği sonrası 2011 itibarıyla siyasetten tamamen ayrıldı.

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HAFTANIN KİTABI

Efsane değil İlmi bakış…

Araştırmacı yazar Mehmet Bilgin, “Teşkilat-ı Mahsusa Nedir? Ne Değildir?” adlı çalışmasıyla yakın siyasi tarihimizin önemli bir konu başlığını masaya yatırıyor: İttihat ve Terakki Cemiyeti, siyasi ve sosyolojik olarak pek çok tahlilin konusu olmuştur. Romantik değerlendirmeler ve teşhisler her ne kadar Türk edebiyatının iştigal alanı olsa da ömürlerinin hatırı sayılır bir dönemini devlet kadrolarında mühim vazifelerde ve cephelerde geçiren şahsiyetlerin hâlet-i rûhiyelerini anlamak kolay olmasa gerek. İttihat ve Terakki’nin Küçük Efendisi Kara Kemal de hem cemiyet içerisinde perde arkasında önemli bir yer tutarken hem de millî iktisat uygulamalarında sermaye teşekkülü ve Türk unsurun ticari hayata dahli konusunda sorumluluk alan ve faaliyete geçen mühim bir isimdir. Bu faaliyetler, Tarık Zafer Tunaya’nın deyimiyle Cumhuriyet’in “siyasi laboratuvarı” olan II. Meşrutiyet dönemi ve o dönemin mimarı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Cumhuriyet’e aktarımlarının iktisadi veçhesini teşkil etmektedir.

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50

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Son 50 yılda yolculuk…

Hasan Baran, Türk televizyonculuk tarihinin öncü isimlerinden gazeteci Uğur Dündar’ın yaşam öyküsünü “Hayatımın Sırları: Uğur Dündar ve Türkiye'nin Son 50 Yılının Gerçek Hikâyesi” adıyla kitaplaştırdı. Ön sözünü, Uğur Dündar’ın yakın arkadaşı tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in kaleme aldığı kitap, aynı zamanda ülkemizin son yarım asrının panoramasını da gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekiyor. Dündar’ın daha çok insan yönüyle ilgilendiğini belirten Müjdat Gezen, “Uğur’un ayrıcalığı insan yönünden kaynaklanır” tespitinde bulunuyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi Tel: (0212) 244 89 82

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KÜTÜPHANEMDEN

Şehir efsanelerini tarihe gömen kitap

Özellikle Batı dünyasında kamuoyu tarafından yaygın şekilde bilinen ama zamanla efsane haline gelmiş pek çok kişi ve olay vardır. Bu kişi ve olaylarla ilgili yaygın efsaneler zamanla gerçeklerin önüne geçince ortaya çıkan sapmadan rahatsız olan iki radyocu yaptıkları programlarla ilginç gerçeklere ışık tutmak istemiş. Neler yok ki bu olaylar arasında...

Sicilya ve Mafya'nın Doğuşu, Rosenbergler Davası, İngiliz Casusu 'Arap' Lawrence, Rasputin, Mao'nun Uzun Yürüyüşü, Hiroşima, Adolf Eichmann'ın Yakalanışı, Karın Deşen Jack, Kennedy'nin Öldürülmesi, Eva Braun ve Hitler, Potemkin Zırhlısı, Titanic Faciası, Ku Klux Klan, Uzun Bıçaklar Gecesi, En Büyük Demiryolu Kazası, Kanlı Kontes, Şehit Köy, Bounty İsyancıları, Sacco ile Vanzetti, Odessa Şebekesi, Büyük Baskın...

Tarihin ilgi çekici kişileri, ilgi çekici olayları... "Gerçeğin Arkası" bu kişileri, bu olayları anlatıyor... Ama bir tarih kitabı gibi değil... Monte Carlo Radyosu'nun en beğenilen programlarından birini, "Toute la Verite"yi hazırlayan Pilhes- Imbrohoris ikilisi, mikrofonda anlattıklarını yazıya döktüler ve bu ilginç kitabı ortaya çıkardılar... Bu sayfalarda, bugüne kadar size verilen bilgileri değil, "Gerçeğin Arkası"nı bulacaksınız.

Vivet Kanetti tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan kitabın ilk baskısı 1978 yılında Milliyet Yayınları'ndan çıkmış. İlginizi çektiyse sahaf veya eski kitap satan dükkânlarda biraz araştırma yaparak bulabileceğinizi düşünüyorum.

(Ahmet Yabuloğlu)