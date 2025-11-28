Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener gece yanığı olarak bilinen zona hastalığına yakalandı.

Meral Akşener’e yakın isimlerin son dönemde yaptığı paylaşımlar, Akşener’in siyasete dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı.

Akşener’in İYİ Parti İl Kongresi’nde “kızım” dediği İmren Nilay Tüfekci il başkanlığına aday oldu. Hatta Tüfekci için Akşener’in telefonlar ederek destek istediği belirtildi.

Akşener’in Tüfekci’ye verdiği destek siyasete dönüş sinyali iddiasını güçlendirdi. Ancak, Akşener’in desteği Tüfekci’ye yetmedi.

16 Kasım’da yapılan kongrede Tüfekci ile yarışan mevcut İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun 400 oy aldı. Tüfekci ise 183 oyda kaldı.

Yücel Coşkun kongrede yaptığı konuşmasında geçmişe yönelik eleştiriler sıraladı.

Akşener’in siyasete geri dönüş hamlelerinin ardından eşinin zona hastalığına yakalanması dikkat çekti.

ZONA HASTALIĞI VE STRES BAĞLANTISI

Gece yanığı olarak da bilinen zona hastalığı, varicella zoster virüsünün cildi ve sinirleri etkileyerek küçük kabarcıklar ve ağrılı deri döküntüleri oluşumuna neden olan viral enfeksiyondur.

Zona, su çiçeği hastalığına da neden olan varicella-zoster virüsünden kaynaklanır. Daha önce su çiçeği hastalığı geçiren kişilerde bu virüs dorsal kök ganglionları olarak bilinen, omurilikte ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu duyusal sinir hücrelerinde inaktif şekilde yani uykuda kalır.

Vücutta uykuda olan varisella zoster virüsünün tekrar aktif olması ile ortaya çıkan ağrılı ve kabarcık şeklinde deri döküntüleri de zona hastalığı olarak adlandırılır. Bu hastalık hem deriyi hem de sinirleri tutar.

Çocukluk döneminde suçiçeği hastalığı geçirilmesine ve aşı olunmasına rağmen virüs vücuttan tamamen atılmamaktadır. Duyusal sinir köklerinde ömür boyunca uyku halinde saklı kalır.

İlerleyen yaş ve kronik hastalıklar ya da enfeksiyonlar nedeniyle zayıflayan bağışıklık sistemi, hastalığın yeniden uyanmasına neden olur. Stres, depresyon, üzüntü ve aşırı yorgunluk da hastalığı tetikleyen diğer nedenler arasında yer almakta. Bu etkenlerle virüs yeniden aktive olduktan sonra hızla deriye ilerler ve ağrı, yanma, kaşınma, kızarıklık, su dolu kabarcıklar şeklinde döküntülere yol açar. Sonuç olarak zonanın stresle önemli bir bağlantısı bulunmakta.

Doktorlar stresten kaçınmanın zona hastalığına iyi geleceğini belirtiyor.