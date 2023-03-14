﻿Siyasette çelişkiler

Demokrasilerde, ülke bütünlüğünü bozmayacak, şiddet getirmeyecek her düşünce, her hareket, biz kabul edelim veya etmeyelim bir siyasi parti olarak organize olabilir. Ancak 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanan bazı siyasi partilerin tutumunda veya bazı medya mensuplarının düşüncelerinde, izahı mümkün olmayan çelişkiler var.

6 Mart'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Bu tarihten sonra; birisi 6-7 Mart 2023'te Aksoy ve diğeri de 8 Mart 2023'te ALF tarafından iki anket yapıldı. Bu iki anket ortalamasına göre partilerin oy oranı yüzde olarak şöyledir. (Bazı partiler anketlerin birisinde diğer partiler içinde gösterildiğinden ortalama 100 olmuyor.)

14 Mayıs 2023, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimidir. Zira ayrıca laik ve kurumsal devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve Dünyanın risk olarak gördüğü teokrasi riski oylanacak. Özetle Türkiye'nin ekseni oylanacak. Dahası muhalefet ilk turda kazanmazsa, sonrasında, inşallah olmaz ama maalesef toplumsal sorunlar yaşama riskimiz de var.

Bu şartlarda;

1.Zafer Partisi'nin oy oranı 1,6'dır. Ata İttifakı içinde yer alan diğer üç parti, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifak Partisi, anketlerde diğerleri içinde yer alıyor.

Zafer Partisi yüzde 1,6 oy oranına, Suriye ve Afganların ülkeye ve halka zarar verdiğini, dönmeleri gerektiğini savunduğu için ulaştı. Suriye ve Afganlıları Türkiye'ye getiren ve savunan AKP'dir. Ata İttifakı, Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Sinan Oğan bu makama layık birisidir. Ama Ata İttifakı'nın ayrı aday çıkarması, oyların parçalanmasına neden olur. Bu sonuç da Erdoğan'a yarar. Kazanırsa Suriyeli ve Afganlılar sorunu devam eder. O zaman Zafer Partisi kendisiyle çelişkiye düşmüyor mu?

Hem Suriyeli ve Afganlılara karşı, hem de onları getiren ve savunanları dolaylı yoldan desteklemiş olmuyor mu?

2.Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR'ın oy oranı çok düşüktür. Söz gelimi 2018 seçimlerinde toplam 157 bin 612 oy aldı. Ama parti olarak ümmetçiliği savunuyor. Bir parti twitinde ''Biz ümmet idik. Sıkılmış yumruk gibiydik. Bizi böldüler,

parçaladılar, birbirimize düşürdüler.'' diyor. Yine bir il kongresinde konuşan İl Başkanı "Ümmet ancak birlik olursa kurtulabilir" dedi.

Elbette ümmetçilik isteği kendilerini bağlar ve fakat ümmetçilik ''Müslüman olan herkesi kardeş ve dost olarak kabul eder ve milliyetçilik gibi kavramları reddeder.''

Adı milliyetçi kelimesi ile başlayan MHP, temel anlayışında milliyetçiliği reddeden HÜDA PAR'la aynı yolda nasıl birlikte olur? Bu büyük bir çelişki değil mi?

3.DSP Genel Başkanı Aksakal da Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı. Aksakal "Bu görüşmelerimizden dolayı Cumhur İttifakı'nın yanında olabileceğimiz öngörüleri son birkaç gündür daha yoğun konuşulmaya başlandı.'' diyor. Ama öte yandan eski milletvekili ve bakanların da içinde bulunduğu 56 'DSP'li bu eğilime karşı çıktı.

Cumhur İttifakı'na destek vermek, DSP'nin kuruluş felsefesine aykırı? Destek verirse, DSP kalmaz. Buna rağmen Aksakal neden Cumhur İttifakı'na yanaşıyor? Ne taviz aldı?

4.Atatürkçülük; Atatürk'ün laik, demokratik ve Batı medeniyeti yolunda olmak demektir. AKP'nin Atatürk ilkelerine bakış açısı bellidir. Buna rağmen bazı gazetecilerin hem Atatürkçü olup, hem de Millet İttifakı'na karşı olmalarının makul bir izahı var mı?