İşte Fenerbahçe işte zafer. Monaco galibiyetini madde madde açıkladı

Fenerbahçe Beko çok büyük bir mücadele gücünü ortaya koyduğu EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında uzatma sonunda gülerek Berlin biletini kapmayı başardı: 80-79

Monaco’da, Johnathan Motley ile başladı her şey… Basketbolu özlediği o kadar belliydi ki yıldız ismin; seride görev yapamadığı 4 karşılaşmanın ardından çok istekli girdi oyuna... Fenerbahçe Beko, 2-2’lik serinin 5. karşılaşmasında Motley’nin ateşlemesiyle oyuna girmeyi bildi.

Ev sahibi 4.5 dakika geride kalırken sadece 2 sayı bulmuştu. Temsilcimiz 6-5 üstünlükle ilerledi çeyrek ortalarına… Fenerbahçe Beko’nun 5 dakika içinde 6 hücum top kaybı yapması dikkat çekti. Buna karşın çok iyi bir savunma alanı tutuldu rakip karşısında…

NIGEL HAYES SONLARA DOĞRU HIZLANDI

Hakem kararları mücadelenin başlarında açık şekilde ev sahibi Monaco’dan yanaydı. Fransız ekibi, Motiejunas’la yine boyalı bölgeden etkili olmaya çabalıyordu. Nigel Hayes dingin kaldı, Monaco’da Okobo oyuna girdikten sonra orta mesafeden tehlike yarattı.

Calathes’in üstün performansıyla maça tutunan temsilcimiz, çeyrek sonuna 2.5 dakika kala 9-9’luk skoru yakalamıştı. Nigel Hayes skoru 11-9 yapmasına rağmen; savunmada ‘hafif’ geldi rakiplerine… Okobo, ilk periyotta oyuna en derinden etki eden yıldız oldu. Fransızlar ilk çeyrekte 15-13 üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE DERS ÇIKARAMIYOR…

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko hiç ders çıkaramadığını gösterdi. Bir dakika geçilirken Monaco 5-0’lık seri yakalayıp üçlük isabeti de buldu ve Jasikevicius’a molayı 20-13 üstünlük kurarak aldırdılar.

Tarık Biberovic ve Sestina’nın mola dönüşü bulduğu üçlük isabetleriyle sarı lacivertli temsilcimiz 20-19 yaptı skoru… Fark bir anda tek sayıya kadar eridi. Karşılaşma net şekilde şöyle bir mesaj veriyordu; “Daha az hata yapan taraf bu maçı kazanıp Final Four biletini alır…”

OKOBO DUR DURAK BİLMEDİ…

Soyunma odasına gidilmesine 6.5 dakika kala Monaco, 25-21 öne geçti. Okobo o kadar iyi bir maç oynuyordu ve günündeydi ki; ikinci kez basket-faul almayı başardı. Fenerbahçe Beko, ne zaman Monaco’yu yakından savunmayı denese rakibin özellikle kısaları büyük problem yarattı.

Koç Sarunas Jasikevicius, kısa 5’e döndü ve Wilbekin ilk üçlüğünü bulup skoru 28-24 yaparak farkı 4’e indirdi. Sestina ve Guduric’le iyice toparlanan Kanarya, devreye 4.5 kala 30-29’u yakaladı. Nate Sestina oyuna ağırlığını koyarak attığı sayıyı 8’e ulaştırdı.

EV SAHİBİ 5 SAYI FARKLA İÇERİ GİRDİ

Monaco, John Brown’ın oyuna savunmada verdiği katkıların yanı sıra; hücum katkılarını da ekledi. Ev sahibi bitime 1.5 dakika kala skoru 40-32 yapmasına rağmen, Wilbekin bulduğu üçlükle durumu 40-35 yaptı. Karşılıklı gelişen hücumlar sonrası mücadelede devre arasına bu skorla gidildi.

Soyunma odası dönüşünde Fenerbahçe farkı bir anda eritti. Wilbekin ve Calathes’in üst üste üçlükleriyle skor 5 dakika geride kalırken 45-45 oldu.

NIGEL HAYES UYKUDAN UYANIYOR MU?

Monacolu Motiejunas, o sürece dek çift haneleri gören sahadaki tek isimdi. Deneyimli oyuncu 13 sayıya ulaşarak; parkede fark yarattı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, suskun Nigel Hayes-Davis’in üçlüğüyle bir ara 48-47 öne geçmeyi bildi.

Mike James çok sert karşılık vererek 52-48’e getirdi durumu… Pota altındaki ribaunt mücadelelerinde eşitlik vardı tıpkı skor gibi; ancak Monaco bu ribauntlardan dönen şansları çok daha iyi değerlendiren taraftı.

MIKE JAMES ESARETİNE KARŞILIK BIBEROVIC…

Fenerbahçe Beko her türlü çabaya girişse de Mike James’e net bir perdeden, “Dur” diyemedi. Ara ara bir işaret fişeği gibi yanan sarı lacivertliler, sonradan sönüyordu. Ancak Mike James esaretine karşılık Tarık Biberoviç öyle bir karşılık verdi ki; başarılı yıldız 5 sayılık destek vererek 1 dakikadan az süre varken durumu 55-53’e getirdi.

Kanarya son 10 dakika öncesinde ayağa kalkıyordu. Tarık Biberovic bir kez daha üçlüğü bularak kapanışı Fenerbahçe Beko’ya 56-55 üstünlüğü getirerek yaptı.

JASIKEVICIUS DÜMENE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius; kenarda maçı bazı oyuncularından daha yüksek frekansta yaşıyordu. Sarı lacivertlilerin deneyimli hocası karşılaşmanın içine çok girdi. Oyuncularını da ateşlemeye çabalıyordu.

Son çeyrekte skor 58-58 olduğunda; o kadar uzun süre hakemler tarafından incelemeler yapıldı ki oyun ve maç tamamen soğudu. Bitime 6 dakika kala Kanarya 62-60’la öne geçti.

SKOR YİNE DENGEYE GELDİ…

Karşılaşmada tempo son 3 dakikayla birlikte iyice arttı. Motiejunas ile Okobo oyuna ağırlıklarını koymaya çabaladılar. Guduric 02:50’de üçlüğü bulup takımını 67-63’lük skorla ileriye attı. Mike James 01:52’de Guduric’e cevap verip farkı 1’e indirdi.

Artık nefeslerin tutulduğu bir sürece girmiştik. Her top el yakan hâle gelmişti. Okobo, durumu 68-67’ye getiren basketi atarak takımını avantaja taşısa da; Wilbekin üçlüğünü attı… Ona yine Okobo yanıt vererek skoru dengeye getirdi: 70-70. Son pozisyonlarda Wilbekin’in top kaybının ardından Okobo hücumdan eli boş döndü. Karşılaşma uzatmaya gitti…

NEGATİF ENERJİYLE GİRİLDİ AMA…

Uzatma periyodunda Motiejunas’ı parkeye süren Monaco, buraya kadar getirdiği maçı mutlaka kazanmak istiyordu. Fenerbahçe Beko da aynı şekilde tabii ki… Tarık’ın yaşadığı sakatlık sonrası bir hücum silahı olarak maça girip giremeyeceği soru işareti olmuştu.

Bu süreçte Motley de ‘kaybedildi’ Fenerbahçe Beko için… Temsilcimiz uzatmaya çok negatif bir enerjiyle dahil oldu. Mike James’in uzatma çeyreğini üç sayılık atışla başlatması ve durumu 73-70 yapması da zorluk çıkardı. Bitime 01:16 kala Okobo ve Diallo iyice tempoyu artırdı: 77-74.

CALATHES’İN ELLERİ ALEV ALDI!

Nick Calathes inanılmaz bir performans ortaya koyarak ark arkaya iki üçlük yolladı ve 80-79’luk skorla üstünlüğü yakaladı. Bitime yalnızca 2.5 saniye kaldı. Top hava atışına kaldı, Kanarya muhteşem bir üstünlük kurmayı başararak uzatma sonunda 80-79’la Final Four biletini aldı!

Papagiannis, maç boyunca inişli çıkışlı bir performans ortaya koysa da iki kritik blok yaparak maçın Fenerbahçe Beko’da kalmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Koç Sarunas Jasikevicius ve sarı lacivertliler maç sonu havalara uçtu!