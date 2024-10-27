Siyasette 'Öcalan' krizi sürüyor! Özgür Özel'den Erdoğan'a flaş çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul Beşiktaş’ta Yaşam Hakkı Mitingi düzenlendi. Miting’te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürt sorununun çözümü için Meclis'i işaret etti.

MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çağrısı büyük ses getirmişti. Bu polemiğin üzerinden Erdoğan'a çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle." dedi.

"TERÖRÜN KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK GÜÇ CHP'DİR"

TUSAŞ saldırısının ardından doğu programını iptal eden Özel, terörün karşısındaki en büyük gücün Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun altını çizdi. Mitingde konuşan Özel, "Terörü bitiren, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileri giden bir Türkiye için çalışanlarız. Bu iktidar ülkeyi herkes için güvencesiz hale getirmektedir." diye konuştu.

Kürt sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, meclisi adres gösterdi. “Türkiye’de Kürtler ‘sorunum var’ diyorsa Kürt sorunu vardır. Devlet, bir sorunun olup olmadığına değil, millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır.” diyen Özgür Özel, herkesin kendini özgür hissedeceği bir süreci Meclis’te başlatarak bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır.” ifadesiyle Cumhur İttifakı’na gönderme yapan Özel, çözüm için Meclis’i adres gösterdi.

"ERDOĞAN ÇIKIP BU MİLLETE BİR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA"

Devlet Bahçeli’nin terörist başı ‘Öcalan’ çağrı yapması üzerine Özgür Özel, “Devlet Bey Abdullah Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyor. Sayın Erdoğan’ın hala iki kelam etmeme durumuna son vermelidir. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle." İfadelerini kullandı.