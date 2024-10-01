Siyasi yasak istenen İmamoğlu'na ummadığı yerden sürpriz destek: Mücadeleler minderde yapılsın

Siyaset arenasında gözler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı "ahmak davası"na çevrildi.

İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” sözlerine “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

MİLLİ GAZETE’DEN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Milli Gazete yazarı Ömer Adil dün yayınlanan köşe yazısında İmamoğlu’na desteğini duyurdu.

“Bu topraklarda ‘yargı eliyle’ ya da ‘adına hukuk denen sopayla’ en fazla dayak yiyen camianın bir bireyi olarak halden anlarız” diyerek sözlerine başlayan Adil, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hedefini bilmeyen ya da hissetmeyen yok. Elbette legal bir tercih. Çalışır, çabalar, muvaffak olursa cumhurbaşkanı olur” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN YOLLARI GÜLLERLE DONATILMIŞ DEĞİL”

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı yolunda çok da rahat olmayacağını “yolu güllerle donatılmış değil” sözleriyle tanımlayan Adil, “Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde maalesef hiçbir zaman olmadığı gibi şimdilerde de hukuki kararlar hukuki olarak sonuçlanmıyor. Bu davanın da vicdanları rahatsız etmeyecek şekilde son bulması gerekiyor. Mücadeleler minderde yapılsın.” ifadelerini kullandı.