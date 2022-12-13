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Siyasi yasak istenen İmamoğlu’nun davası yarın. CHP’den çağrı. ‘Tüm avukatlar cübbelerimizle Anadolu Adliyesi’ne’

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:52
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Siyasi yasak istenen İmamoğlu’nun davası yarın. CHP’den çağrı. ‘Tüm avukatlar cübbelerimizle Anadolu Adliyesi’ne’

Siyasi yasak istenen İmamoğlu’nun davası yarın. CHP’den çağrı. ‘Tüm avukatlar cübbelerimizle Anadolu Adliyesi’ne’
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ANKA'nın haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davasına yarın devam edilecek.

Reddi hâkim talebi, üst mahkemece reddedildi

Bir önceki duruşmada İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, hâkimin ihsas-ı reyde bulunduğunu (tarafını belli ettiği) ileri sürerek, reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Hâkim ise bu talebi reddetmişti. Duruşma, avukat Polat’ın reddi hâkim talebinin üst mahkemeye gönderilmesi için 14 Aralık’a ertelenmişti. Üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hâkim talebinin reddine karar verdi.

Yarın yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu’na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

"Halkın iradesini gasp ederek İstanbul’u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!"

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun çağrısı şöyle:

“İstanbul’u birlikte kazandığımız ve adalet arayan tüm avukatlara çağrımızdır:

14 Aralık Çarşamba saat 10.45’te cübbelerimizle Anadolu Adliyesi’ndeyiz. Halkın iradesini gasp ederek İstanbul’u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!” 

 

Kaftancıoğlu: 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor!” paylaşımında bulundu.

 

 

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