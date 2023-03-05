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Ahmet B. ERCİLASUN
Ahmet B. ERCİLASUN

Siz Anayasayı tanımıyor musunuz?

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5 Mart 2023 Pazar

Anayasanın 26. maddesine göre "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." Bu maddenin açık hükmüne göre, hükümetin istifasını istemek hakkı hiçbir şekilde engellenemez.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasından söz ediyorum. Siz bu anayasayı tanımıyor musunuz?

Anayasanın 26. maddesi, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." diyor. Siz bu maddeyi tanımıyor musunuz?

26. maddede, hangi hâllerde bu hürriyetlerin sınırlanabileceği de kayıtlıdır:

"Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir."

Tribünlerden yükselen "hükümet istifa!" sözü, sınırlamayı gerektiren hâllerden birine giriyor mu?

"Hükümet istifa!" demek, "millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği"nin "korunması"nı ortadan kaldırıyor mu? Taraftar "hükümet istifa!" diye sesini yükseltince bunlar korunamamış mı oluyor?

Taraftar "hükümet istifa!" diye sesini yükseltince "Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü" korunamamış mı oluyor?

Taraftar "hükümet istifa!" diye sesini yükseltince "Suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması" mümkün olmuyor mu?

Taraftar "hükümet istifa!" diye sesini yükseltince "Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgiler" açıklanmış mı oluyor?

Taraftar "hükümet istifa!" diye sesini yükseltince "başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi" mümkün olmuyor mu?

Taraftarın "hükümet istifa!" diye sesini yükseltmesi, sınırlamayı gerektiren hâllerden hangisine giriyor?

Maddenin baş kısmını tekrar yazıyorum:

"Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir."

Anayasanın bu hükmüne göre "herkes", "düşünce ve kanaatlerini", "söz" ile "açıklama ve yayma hakkına sahiptir."

Siz bu maddeyi tanımıyor musunuz? Yoksa maddedeki "herkes" kavramı içine tribünlerdeki taraftar girmiyor mu?

Madde açıktır. "Düşünce ve kanaatlerini" "herkes", "tek başına veya toplu olarak" "açıklama ve yayma hakkına sahiptir."

Siz anayasayı tanımıyor musunuz? Yoksa siz kendinizi anayasanın üstünde mi görüyorsunuz? Yoksa siz… Anayasanın 66. maddesinde belirtilen "vatandaş" tanımına mı girmiyorsunuz?

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