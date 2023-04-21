Çin, sızdırılan belgelere göre siber silahlar üretiyor

Sızdırılan ABD belgelerine göre Çin, düşmanlarının uydularını 'kontrol etmek' için gelişmiş siber silahlar üretiyor.

Çin, sızdırılan belgelere göre siber silahlar üretiyor

Financial Times, uzun zamandır gündemde olan ve hakkında çok konuşulan sızdırılan ABD belgelerinde Çin'le ilgili önemli bir iddiada bulunuldu.

Belgelere göre Çin, düşmanlarının uydularını savaş zamanı sinyalizasyon ve gözetleme için devre dışı bırakmak üzere "kontrol altına almak" için gelişmiş siber silahlar üretiyor.

ABD, Çin'in düşmanı olarak açıkladığı ülkelerin uydularını "karıştırma, kullanma veya kaçırma" yeteneğini geliştirme çabasını, Pekin'in askeri çatışmalar için "anahtar" olarak gördüğü bilgileri kontrol etme hedefinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Belgelerde, Çin'in bu iddialı siber saldırılarının amacı, rakiplerinin uyduları tarafından alınan sinyalleri taklit ederek onları kendi kontrolüne çekmek veya büyük savaşlar sırasında arızalanmalarına neden olmak olarak açıklandı.

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