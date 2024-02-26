Sızma girişimi engellendi! PKK’lı Hüda El Tuma sınırda yakalandı

Kaynak: AA
Sızma girişimi engellendi! PKK’lı Hüda El Tuma sınırda yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan "Cudi" kod adlı PKK’lı terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

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