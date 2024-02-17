Şizofreni hastalığını yendi

Kaynak: İHA
Şizofreni hastalığını yendi
Samsunlu şair Durmuş Tunacık, şizofreni hastalığını yenerek yaşadıklarını ve duygularını içeren "Benim Ülküm" adlı yeni şiir kitabını okurlarla buluşturdu.

47 yaşındaki şair, kitabını tanıtarak içeriğinde vatan, şehitlik, ve insan aşkı gibi derin temaları işlediğini açıkladı. Ortaokul yıllarında şiir yazmaya başlayan Tunacık, bu yeni eseriyle 13. şiir kitabını yayınlamış oldu. "Benim Ülküm" adlı eseri hece vezniyle kaleme alan şair, kendi yaşamından ve iç dünyasından esinlenerek duygu yüklü dizelerle okurlarına sesleniyor.

Durmuş Tunacık'ın şiir yolculuğu, kişisel ve toplumsal birçok zorluğa rağmen devam ediyor. Şair, askerlik döneminde annesini, daha sonra da babasını kaybetmiş ve bu süreçte ruhsal zorluklar yaşamış. Ancak, bu zorlukların onu şiirden koparmasına izin vermemiş ve şiir yazmaya olan bağlılığını korumuş. Tunacık, şiirin kendisi için bir terapi gibi olduğunu ifade ediyor ve duygularını, düşüncelerini şiir aracılığıyla ifade etmeye devam ediyor.

"Benim Ülküm" adlı eserinde, vatan sevgisi, şehitlik, insan ilişkileri gibi evrensel konuları işleyen Tunacık, hece vezniyle yazdığı şiirlerinde geleneksel Türk şiirinin izlerini sürdürüyor. Şairin eserleri, içten duyguları ve derin anlamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor, edebi yeteneğiyle okurların beğenisini kazanıyor. Tunacık'ın yeni kitabı, sanatın insanın ruhsal denge ve iyileşme sürecinde nasıl bir araç olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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