Şizofreni hastası dehşet saçtı: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şizofreni hastası dehşet saçtı: 4 yaralı

Zonguldak'ta şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir genç ailesinden 4 kişiyi bıçakladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç birlikte yaşadığı aileden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda O.Ş. isimli şahıs birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi Sezer ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu. Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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