Şizofreni hastası emekli polis sağlıkçıları rehin aldı. Kütahya'da hareketli dakikalar

Kütahya'da, şizofreni hastası emekli polis memuru Sunay D. (39) adlı kadın, evine gelen iki sağlık çalışanını rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık tabancayla kendini vurup, intihara kalkışan Sunay D., hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Şizofreni hastası emekli polis sağlıkçıları rehin aldı. Kütahya'da hareketli dakikalar

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ve 2017 yılında şizofreni teşhisi koyulduktan sonra polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Sunay D., tedavisi amacıyla eve gelen İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı personeli H.Y. (37) ve A.Ç.'yi (33) rehin aldı.

saglikcilari-rehin-alan-sizofreni-hastasi-intihara-tesebbus-etti-2620-dhaphoto2.jpg

İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alıp Sunay D.'yi teslim olması için iknaya çalıştı.

saglikcilari-rehin-alan-sizofreni-hastasi-intihara-tesebbus-etti-2620-dhaphoto1.jpg

İtfaiyeciler, merdivenle Sunay D.'nin oturduğu 2'nci kattaki dairede pencereye çıkıp dikkatini dağıtmak isterken polisler de çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı.

saglikcilari-rehin-alan-sizofreni-hastasi-intihara-tesebbus-etti-2620-dhaphoto3.jpg

Durumu fark eden Sunay D., elindeki tabancayla kendini vurup intihara kalkıştı. Silah sesini duyan itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırıp içeri girdi. Ağır yaralanan Sunay D., ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

saglikcilari-rehin-alan-sizofreni-hastasi-intihara-tesebbus-etti-2620-dhaphoto5.jpg

“BÜYÜLÜ YORGANLAR VAR”

Sunay D.'nin rehin aldığı sağlık çalışanları H.Y. ve A.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilip, polis merkezine götürüldü.

saglikcilari-rehin-alan-sizofreni-hastasi-intihara-tesebbus-etti-2620-dhaphoto7.jpg

Sağlıkçıların, Sunay D.'nin kendilerini rehin aldıktan sonra 'Burada büyülü yorganlar var. Bunları alın, almazsanız kötü olur' diyerek tehdit ettiğini anlattıkları öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlgili Haberler
Esir takasında 7. tur: Hamas 8 İsrailli rehineyi, İsrail 30 tutuklu Filistinliyi serbest bıraktı
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi
Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi
Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı
Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı
Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Nicolas Cage emeklilik tarihini açıkladı Magazin
Nicolas Cage emeklilik tarihini açıkladı
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek Ekonomi
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Milli Takım golü attı, tribünler coştu Spor
Milli Takım golü attı, tribünler coştu
Haber alınamayan engelli vatandaş ölü bulundu Gündem
Haber alınamayan engelli vatandaş ölü bulundu
Kafasına gelen maganda kurşunu öldürmüştü. Savcılıktan açıklama geldi Yaşam
Kafasına gelen maganda kurşunu öldürmüştü. Savcılıktan açıklama geldi
Hava kuvvetleri koca köyü ‘yanlışlıkla’ bombaladı. 85 kişi hayatını kaybetti Dünya
Hava kuvvetleri koca köyü ‘yanlışlıkla’ bombaladı. 85 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Büyükerşen'den adaylık başvurusu Gündem
Yılmaz Büyükerşen'den adaylık başvurusu