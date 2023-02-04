AKP’nin 'silahlı Altılı Masa' afişine suç duyurusu. Skandal afiş gündem olmuştu

AKP Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin olduğu bir afiş astı. Afişte liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanmasının karikatürize edilmiş görüntüsünde masanın altında silahlı bir kişi ayrıntısı yer aldı.

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Süleyman Bülbül afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.

Bülbül açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Nazilli'de yapacağı miting öncesi her seçim sürecinde olduğu gibi provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz. Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir" dedi.

CHP’li Bülbül, ayrıca afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.