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  • AKP’nin 'silahlı Altılı Masa' afişine suç duyurusu. Skandal afiş gündem olmuştu

AKP’nin 'silahlı Altılı Masa' afişine suç duyurusu. Skandal afiş gündem olmuştu

CHP’li Süleyman Bülbül, AKP Nazilli Gençlik Kolları tarafından asılan pankart hakkında, Millet İttifakı partilerinin "terörle ilişkilendirildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 01:59
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Skandal afiş gündem olmuştu... AKP’nin 'silahlı Altılı Masa' afişine suç duyurusu

AKP’nin 'silahlı Altılı Masa' afişine suç duyurusu. Skandal afiş gündem olmuştu
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AKP Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin olduğu bir afiş astı. Afişte liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanmasının karikatürize edilmiş görüntüsünde masanın altında silahlı bir kişi ayrıntısı yer aldı.

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Süleyman Bülbül afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.

Bülbül açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Nazilli'de yapacağı miting öncesi her seçim sürecinde olduğu gibi provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz. Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir" dedi.

CHP’li Bülbül, ayrıca afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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Yörükoğlu
4.02.2023 02:28
İstanbul seçimleri Türkiye'nin seçim özetidir, AKP'yi isteyenler, yiyicileri, hırsızlar, uyuşturucu çekip pudra şekeri diyenler, yandaşlarının avanesi, dini vicdanı olan bir insan bunları istemiyor  
 
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