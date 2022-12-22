Galatasaray'ın ilk 20 dakikada 2 penaltısı verilmedi

16. dakikada Seferovic rakibi tarafından ceza alanı içinde omzundan çekilerek düşürüldü, hakem Çağdaş Altay "devam" dedi.
Ardından Barış Alper ceza alanı içinde dirseği yedi. Hakem bu kez de pozisyonu ceza alanı dışına taşıyıp faul verdi.
16. dakikada Seferovic rakibi tarafından ceza alanı içinde omzundan çekilerek düşürüldü, hakem Çağdaş Altay "devam" dedi.
Ardından Barış Alper ceza alanı içinde dirseği yedi. Hakem bu kez de pozisyonu ceza alanı dışına taşıyıp faul verdi.
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