Skandal sözler. HÜDA PAR Milletvekili laik eğitimi hedef aldı

HÜDA PAR, laik ve karma eğitimi hedef almaya devam ediyor. Eğitimin dinselleştirilmesini amaçlayan HÜDA PAR’dan, bu kapsamda yeni bir açıklama yapıldı. HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yerel seçim çalışmalarına ilişkin yerel bir gazeteye açıklamalarda bulundu. Dinç, yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik şiddet ve tacizin artmasını İslam’a uygun eğitim verilmemesiyle ilişkilendirdi.

“Bu ülkenin yüzde 99’u müslüman ama taciz çok uygulanıyor. Yüzde 99 müslüman ama kadına şiddet yaşanıyor. Sen bu toplumu müslümanlığa göre yetiştiriyor musun? Sen İslami eğitim mi veriyorsun, yoksa İslama aykırı mı eğitim veriyorsun?” ifadesini kaydeden Dinç, “Sen bu gençlere bugün; kul hakkını, peygamberin merhametini, hayasını, iffetini, hak - hukuka riayetini, sözünde durmasını, Allah’tan korkmasının eğitimini veriyor musun? Yok. Hem bana İslami bir eğitim vermiyorsun hem benden İslami performans bekliyorsun. Burada bir çelişki yok mu? Gençlerimiz sizce İslam’ı ne kadar biliyor. Eğitim sistemimiz bizi İslam’dan uzaklaştırıyor” ifadelerini kaydetti.

“FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, HÜDA PAR’lı Dinç’in sözlerini değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı.

“Eğitim yasalarımızca laik, bilimsel ve kamusaldır. Eğitimin amacı; kendi hak ve özgürlüklerini bilen ve bunları savunabilen, dinin değil insanlığın evrensel birikiminin ve değerlerinin öğretisiyle çağdaş ve bilimsel eğitim hakkına eşit ve nitelikli şekilde ulaşan, demokrasinin kuralları ile uygulamalarını benimseyen özgür insanlar yetiştirmektir.” açıklamasını yapan Dinç, “Siyasi iktidarın ve yandaşı olan bu tür gerici yapıların anladığı gibi siyasal İslamcı dayatmalarla yetiştirilen itaatkar bir topluluğu yetiştirmeyi değil; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim programları da laik eğitim çerçevesinde oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

KARANLIK BİR KURNAZLIK

HÜDA PAR’ın amacının laik düzeni ortadan kaldırmak olduğunun altını çizen Özbay, “Her fırsatta Cumhuriyete ve Atatürk’e hakaret etmeyi iş edinmiş bu tür yapıların topluma ve insalığa örnek olabileceği tek bir şeyi yoktur. Laik, çağdaş ve bilimsel eğitimin önemli bir amacı da bu gerici ve çağdışı zihniyeti kurutmaktır. Bu bakış açısı eğitimi gerici niyetlere alet etmeye çalışanların sergilediği karanlık bir kurnazlıktır.” açıklamasında bulunurken bu karanlık düşlere kapılanların cüretinin kaynağının mevcut siyasi iktidar olduğunu ifade etti.

MEDRESE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİTRE TOPLUYORLAR

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad’ul Ulema), yasadışı medreselerinde eğitim gören öğrencileri kullanarak fitre kampanyası başlattı. Birliğin sosyal medya hesabından yapılan çağrıda; “Fitreniz medrese talebelerine aş olsun” ifadeleri kullanılırken 1 kişi için fitre bedeli ise 130 TL olarak açıklandı.