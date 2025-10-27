TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalına dair yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Onlar TV Youtube kanalında konuşan gazeteci Murat Ağırel, hakemlerin yanı sıra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis sitesine üyeliğinin olduğunu aktardı.

"MHK BAŞKANI DA ÜYE"

Ağırel, "Yetkililere sordum. Hakemlerin üyeliklerinden bahsediyoruz. MHK Başkanı da bahis sitesinin üyesi. Az önce ekran görüntülerini gönderdiler. Ben de federasyon yetkililerine gönderip 'Doğru mu?' diye sordum. Doğru gibi gözüküyor." dedi.

O ÜYELİK MİSLİ'DEN DEĞİL

9 Eylül 2020’de, TFF Başkanı Nihat Özdemir döneminde bahis şirketi Misli ile 2. ve 3. Lig için bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla hem ligin adı “Misli 2. ve 3. Lig” oldu, hem de yayın hakları bu şirkete geçti. O dönemde birçok hakem, görev yaptığı liglerdeki maçları izleyebilmek için bahis üye olmak zorunda kaldı. Gazeteci Murat Ağırel, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sponsor olan Misli'ye değil başka bir bahis şirketine üye olduğunu açıkladı.

'KİM OLDUĞUNU TÜM ÜLKE GÖRECEK' SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Süper Lig kulüplerinin uzun zamandır yoğun tepki gösterdiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, "Benim kalbim attığı sürece Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu tüm ülke görecek." açıklamasında bulunmuştu.