Skoter kazası yine can aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Skoter kazası yine can aldı

Elazığ'da otomobil ile skoter'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

İnsanın tüylerini diken diken eden kaza, Atatürk Bulvarı Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıktan geçen skotera 33 CKM 51 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle skoter üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu skoterın kırmızı ışıkta geçtiği, o sırada kavşağa giriş yapan aracın çarptığı ve 2 kişinin havaya savrulduğu görüldü.

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