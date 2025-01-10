Skuter TIR ile bariyer arasında sıkıştı

Kaynak: İHA
Skuter TIR ile bariyer arasında sıkıştı

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan skuter sürücüsü, tır ile bariyer arasında kalarak yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 34 KJS 113 plakalı tır, D-130'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Bu sırada D-100 Karayolu'nda skuter ile hareket halinde olan T.A.Ö., tır ile bariyer arasına kaldı. T.Ö.A., yere düşerek yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı T.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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