Slovakya ekonomisi frene bastı

Slovakya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,9 artış kaydetti. Bu oran, önceki çeyrekte %1,7 olarak gerçekleşmişti. Ekonomideki büyümenin yavaşlamasında, devlet harcamalarının büyüme hızının %2,3’ten %1,2’ye gerilemesi ve hane halkı tüketiminin sadece %0,5 artması etkili oldu. Hane halkı tüketimi, bir önceki dönemde %3,2 artmıştı.

Aynı dönemde, sabit sermaye yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre %8 daralarak önceki çeyrekteki %11,4’lük düşüşe göre biraz yumuşama gösterdi. Slovakya Merkez İstatistik Ofisi verilerine göre, net dış ticaret de büyümeye olumsuz katkı sağladı. İthalat %8,9 artarken, ihracattaki artış daha ılımlı kalarak %6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel olarak düzeltilmiş çeyreklik bazda ise Slovakya ekonomisi ilk çeyrekte %0,2 büyüdü. Bu oran, 2024 son çeyrekte kaydedilen %0,4’lük büyümenin yarısı kadar oldu.

Uzmanlar, büyümenin yavaşlamasında küresel ekonomik belirsizlikler ve iç talepteki zayıflamanın önemli rol oynadığını vurguluyor. Ayrıca, devlet harcamalarındaki yavaşlama ve yatırım daralması, ekonomideki büyüme ivmesini kısıtlayan diğer faktörler arasında yer alıyor.

Slovakya, 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyüme performansını gösterirken, önümüzdeki dönemlerde ihracat performansı ve iç tüketim dinamiklerinin ekonominin genel seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.