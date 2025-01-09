Slovakya perakende satışları %5aArttı

Slovakya’daki perakende satışlardaki artış, sekiz ana bileşenin yedisi tarafından pozitif katkılarla desteklendi. En belirgin etki, posta yoluyla yapılan satışlardaki %33'lük artış ve mağaza dışı satışların güçlü performansıydı. Ayrıca, süpermarketler ve hipermarketlerdeki satışlar %5'ten fazla arttı.

İsviçre perakende satışları beklentilerin altında kaldı

Özellikle, giysi, ayakkabı, ilaç ve eczane satan özel mağazalar da büyümeye önemli katkı sağladı. Aynı şekilde, gıda, içecek ve tütün satan mağazaların çift haneli büyümesi de satışların artmasına önemli derecede etki etti.

Aylık bazda perakende ticaret, Ekim ayındaki %0.7’lik artıştan biraz daha düşük bir oranda, %0.4 arttı. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında bir artış gösterdi.

Slovakya İstatistik Ofisi’ne göre, perakende sektöründeki bu güçlü büyüme, ülkedeki ekonomik toparlanmayı destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.