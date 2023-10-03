Slovakya Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) ülkedeki genel seçimler öncesi yaptığı açıklama nedeniyle Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

KAYNAK: İHA
Slovakya Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergei Naryshkin'in 30 Eylül’de ülkede düzenlenen genel seçimler öncesi yaptığı açıklamaları protesto etmek amacıyla Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Diplomasi departmanı, Rus istihbaratının Slovakya'daki özgür ve demokratik seçimlerin bütünlüğüne şüphe düşüren yanlış beyanını güçlü bir şekilde protesto etmektedir. Bu tür kasıtlı olarak yayılan dezenformasyonu, Rusya’nın seçim sürecine yaptığı kabul edilemez bir müdahale olarak görüyoruz" ifadeleri kullanılarak, Rusya'ya Slovakya'ya yönelik dezenformasyon faaliyetlerini durdurması çağrısında bulunuldu.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya’nın Slovakya Büyükelçili ise iddiaları reddederek, "Slovakya'nın bazı mevcut müttefiklerinin aksine, diğer ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz, rejim değişikliklerinde ve çeşitli 'renkli' devrimlerde yer almıyoruz" denildi.

RUSYA, ABD’NİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TALİMAT VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

SVR tarafından 28 Eylül'de yapılan açıklamada, ABD'nin müttefiklerine "ABD’liler tarafından talep edilen oylama sonuçlarını sağlamak" için yerel iş dünyası ve siyasi çevrelerle birlikte çalışmaları talimatını verdiği ve Batı yanlısı liberal Progresivne Slovensko'nun (İlerici Slovakya) kazanması gerektiğini söylediği ifade edilmiş, açıklamada partiye ABD'nin vekilleri denilmişti.

SEÇİMLERDE RUS YANLISI PARTİ BİRİNCİ OLMUŞTU

Slovakya'nın Ukrayna'ya silah yardımına son verme sözü veren ve Rusya yanlısı olarak tanımlanan Robert Fico’nun partisi SMER-SD, oyların yüzde 23,3’ünü alarak seçimleri kazanmıştı. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan liberal ve Batı yanlısı aday Michal İmeka liderliğindeki İlerici Slovakya ise oyların yüzde 17’sini alarak ikinci parti olmuştu.

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