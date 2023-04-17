Slovakya, Ukrayna'ya vaat ettiği 13 savaş uçağının kalan 9 tanesini teslim etti

Slovakya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'ya vaat ettiği 13 Sovyet dönemi MiG-29 savaş uçağından kalan dokuzunu teslim ettiğini söyledi.

Bakanlık, savaş uçaklarının güvenlik nedeniyle karadan taşındığını söyledi. İlk dördü ise, 23 Mart'ta Ukraynalı pilotlar tarafından Slovakya'dan Ukrayna'ya götürülmüştü.

17 Mart'ta Slovak hükümeti, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma MiG-29 uçaklarından oluşan filosunun tamamını verme planını onayladı ve Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savunmaya yardım etmesi için savaş uçakları talebine yanıt veren ikinci NATO üyesi oldu.