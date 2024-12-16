Slovakya Ukrayna’yı taviz vermeye davet etti

Peter Pellegrini, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden çatışmaların sonlanması için derhal müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı. Pellegrini, Ukrayna’nın toprak kayıplarını kabul etmeden barışın mümkün olmayacağını ifade etti. Slovak devlet televizyonu STVR’ye verdiği röportajda, “Barış söz konusu olduğunda gerçekçi olmalıyız. Bugün Avrupa’da makul bir insan, Ukrayna’nın toprak tavizleri olmadan barışa ulaşabileceğine inanmaz” dedi.

Pellegrini’nin açıklamaları, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun geçtiğimiz hafta yaptığı benzer yorumları takip ediyor. Fico, Ukrayna’nın NATO’ya katılım girişimlerini engellemek istediğini ve ülkesinin Kiev’e yönelik askeri desteği kesmesinin ardından Rusya ile daha ılımlı bir ilişki sürdürdüğünü belirtti.

RUSYA’NIN KARARLI TUTUMU

Fico, Brezilya’nın büyük gazetelerinden Folha de São Paulo ile yaptığı röportajda, Rusya’nın Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgeleri asla bırakmayacağını söyledi. Bu değerlendirme, Moskova’nın işgal ettiği bölgelerdeki hakimiyetini pekiştirdiği algısını güçlendirdi.

Slovakya’nın Rusya’ya yönelik daha az çatışmacı yaklaşımı, ekonomik çıkarlar, tarihsel bağlar ve Bratislava’nın jeopolitik hesaplamalarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu duruş, Slovakya’nın Avrupa’daki diğer liderlerden ayrışmasına neden oluyor.

Slovakya halkı Ukrayna için seferber oldu

"UKRAYNA YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİL"

Fico, Avrupa’daki liderlerin Rusya’ya yönelik yaptırımları eleştirerek bu önlemlerin savaşın süresini uzattığını savundu. Fico’ya göre, bu süreçte Rusya daha fazla toprak kazanırken, Ukrayna müzakerelerde yeterince güçlü bir pozisyona sahip olamıyor. Başbakan, Ukrayna’nın Batılı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını ve bir NATO üyeliği elde edemeden topraklarının üçte birini kaybedebileceğini öne sürdü.

Slovak liderlerin bu açıklamaları, Avrupa’da Ukrayna’ya yönelik destek tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, Slovakya’nın Moskova ile ilişkilerindeki denge arayışını da gözler önüne seriyor.