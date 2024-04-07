Slovakya’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pellegrini

Kaynak: İHA
Slovakya’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pellegrini
Slovakya’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun galibi, Ukrayna’ya askeri destek sağlanmasına karşı çıkan ve Rusya yanlısı olarak nitelendirilen aday Peter Pellegrini oldu.

Slovakya İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan resmi olmayan verilere göre, sanıktan çıkan oyların yüzde 53,55’ini Sosyal Demokrat aday Peter Pellegrini, yüzde 46,44’ünü de AB ve Batı yanlısı aday Ivan Korcok aldı.

Verilere göre, oyların yüzde 99’unun sayıldığı seçimlere katılım oranı ise yüzde 60’ın üzerinde oldu.

Ülkeyi AB ve NATO’dan uzaklaştırmakla suçlanan Başbakan Robert Fico liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Hlas (Ses) partisinin lideri olan Pellegrini, Bratislava’nın Brüksel ve Washington’dan gelen direktiflere bağlı kalmaması ve kendi menfaatlerini gözetmesi gerektiğini savunuyor.

Pellegrini’nin ipi göğüslemesiyle, ülkeyi daha Rusya yanlısı bir hale getirdiği öne sürülen Başbakan Fico’nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda da bir müttefik kazanacağı yorumlanıyor.

Pellegrini’nin 15 Haziran 2024 tarihinde mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’dan görevi devralması bekleniyor.

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