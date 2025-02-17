Slovakya’da enflasyon canavarı dizginlenemiyor

Slovakya İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Ocak ayında fiyat artışları birçok sektörde hızlandı. Özellikle konut ve kamu hizmetleri enflasyonu %2,5’e yükselirken (Aralık: %1,1), ulaştırma sektörü %5,6’lık artış kaydetti (Aralık: %3,5). Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakım harcamaları da %3,2 artarak (Aralık: %1,4) dikkat çekti.

Slovakya sanayi üretiminde durağanlık hâkim

Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon %2,5’e yükselirken (Aralık: %2,4), alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyatlar %7,3 artış gösterdi (Aralık: %3,8). Giyim ve ayakkabı sektörü %2,4 (Aralık: %2,2), restoran ve otel fiyatları ise %7,3 oranında yükseldi (Aralık: %5,9).

Çekirdek enflasyon ise Aralık’taki %2,3’ten %2,7’ye çıkarak Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise %1,7 arttı. Bu, Ocak 2023’ten beri görülen en yüksek aylık artış oldu ve piyasa tahmini olan %1,6’yı aşarak Aralık ayındaki %0,4’lük düşüşten keskin bir şekilde toparlandı.