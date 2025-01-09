Slovakya sanayi üretiminde durağanlık hâkim

Slovakya'nın sanayi üretimi, Kasım 2024'te yıllık bazda %0.1 oranında artış gösterdi. Bu, bir önceki ayda görülen %1.3'lük artıştan daha düşük bir oran olarak kaydedildi. Yılın beşinci ardışık büyüme dönemine işaret eden bu artış, sanayi faaliyetlerinin hala pozitif bir seyir izlediğini ancak hız kaybettiğini gösteriyor.

Çekya sanayi üretiminde yavaşlama

Kasım ayında, sanayi sektöründeki en belirgin yavaşlama elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sistemleri üretiminde yaşandı. Bu alandaki üretim artışı sadece %3.2 olarak gerçekleşirken, Ekim ayında bu oran %10.4'tü. Aynı dönemde, kimyasal ürünler üretiminde ciddi bir azalma yaşandı; kimyasallar ve kimyasal ürünler üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %25.9 oranında düştü.

Slovakya perakende satışları %5 arttı

Öte yandan, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki üretim kaybı daha azdı. Bu alandaki daralma %15.4 olarak kaydedilirken, Ekim ayında bu oran %21.8 idi. Üretim kaybı azalmakla birlikte, imalat sektöründe genel olarak %0.2'lik bir düşüş yaşandı.

Sanayi üretimi, sezonluk etkilerden arındırılmış bazda ise Kasım ayında bir önceki aya göre %1.2 oranında azaldı. Bu, Slovakya'nın sanayi sektöründeki toparlanmanın belirli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve üretim hacminde dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor.

Macaristan'da sanayi üretiminde düşüş devam ediyor