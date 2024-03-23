Slovakya’da halk sandık başında

Slovakya’da halk cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 4,3 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Oy kullanma işleminin 22.00’ye kadar süreceği seçimde 9 aday yarışıyor. Adaylar arasında Parlamento Başkanı Peter Pellegrini ve muhalefet tarafından desteklenen eski Dışişleri Bakanı İvan Korcok öne çıkıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ikinci dönem için yarışmayacağını belirtmişti.

Yaklaşık 5,4 milyon nüfuslu Slovakya’da toplam 5 bin 938 oy kullanma noktasında oy kullanılacak. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçların gece saatlerinde, resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

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RUSYA-UKRAYNA AYRILIĞI

En kuvvetli adaylar olarak öne çıkan ikiliden Pellegrini, Rusya yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Başbakan Robert Fico tarafından destek görürken, AB yanlısı siyasetçi Korcok ise Ukrayna yanlısı siyasi çizgisiyle tanınıyor.