Slovenya imalat sektöründe yüzler gülüyor

Slovenya'da 2025 Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi eğilim endeksi, bir puanlık artışla eksi 7 seviyesine yükseldi. Bu iyileşme, özellikle üretim beklentilerinin Mart ayındaki 5 puandan 8 puana çıkmasıyla desteklendi.

Satış fiyatı beklentileri 7 puandan 3 puana gerileyerek, şirketlerin fiyat artışlarında daha temkinli davrandığını gösterdi. Ancak sipariş defterleri daha da zayıflayarak eksi 26 puana indi. Bu düşüş, Mart ayındaki eksi 24 seviyesine göre dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor.

Üretimi tamamlanmış ürün stokları sabit kaldı ve 4 puanda seyrini sürdürdü. Buna karşın istihdam beklentilerinde de düşüş yaşandı. Nisan ayında bu gösterge 1 puana gerilerken, Mart ayında 2 puandaydı.

Veriler, Slovenya’daki üreticilerin kısa vadede üretim hacmini artırma konusunda umutlu olduğunu ancak genel ekonomik görünümde temkinli davrandığını ortaya koyuyor.