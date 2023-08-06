Slovenya'da aşırı yağış felaketi getirdi. Baraj yıkıldı

Slovenya'da aşırı yağışlar ve fırtına sonrası bir baraj yıkılırken bölge halkı tahliye edildi.

Slovenya'da aşırı yağış felaketi getirdi. Baraj yıkıldı

Slovenya şiddetli fırtınaların sonuçlarıyla mücadele ediyor. Köylerin dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda. Hükümet, bir doğal afetin son yıllarda Slovenya'ya verdiği en büyük zarardan bahsediyor.

İki gündür şiddetli sel felaketinden etkilenen Slovenya'da Cumartesi akşamı yeni acil durumlar yaşandı. Ülkenin doğusunda, Mur nehri üzerinde sel baskınlarına karşı koruma amaçlı bir baraj yıkıldı. Devlet televizyonu RTV Slovenija'nın bildirdiğine göre, Dolnja Bistrica köyünden yaklaşık 500 kişi güvenli bir yere götürülmek zorunda kaldı.

Sivil savunma komutanı Srecko Sestan, Mur'daki baraj çökmesi nedeniyle dokuz kasabanın daha risk altında olduğunu söyledi. Barajdaki birkaç metre genişliğindeki delik helikopterle beton bloklarla kapatılmaya çalışılıyor.

Bu arada, Slovenya'nın diğer bölgelerinde kurtarma ve temizlik operasyonları devam etti. Slovenya haber ajansı STA'nın Cumartesi akşamı bildirdiğine göre, Avusturya sınırına yakın Crna na Koroskem'de korkulan bir toprak kayması nedeniyle Meza Nehri üzerindeki birçok yerde oturanlar önlem olarak başka yerlere götürüldü.

Cuma gününden bu yana birçok köyün dış dünyayla bağlantısı kesildi. Mahalle sakinlerinin bir kısmına helikopterle içme suyu ve yiyecek temin edilirken, bazı askerler de bu yerlere yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Avusturya sınırındaki Ljubno ob Savinji belediyesinde toprak kaymaları dört evi yerle bir etti. Diğer yerlerde köprüler çöktü, yollar ve demiryolları sular altında kaldı.

Sivil koruma Cumartesi günü 36 saat içinde ülke çapında 3.700'den fazla operasyon bildirdi. Ağaçlara veya evlerin çatılarına sığınan insanlar kurtarıldı. Hükümet, toplam hasarın 500 milyon avrodan fazla olduğunu tahmin ediyor.

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