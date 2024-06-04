Slovenya’nın Filistin kararına muhalefet engeli

Düzenleme: Kaynak: AA
Slovenya’nın Filistin kararına muhalefet engeli

Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanımasına ilişkin maddeyi görüşeceği meclis toplantısı öncesi muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) meclise referandum önergesi verdi.

SDS Genel Başkanı Janez Jansa, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerken referandum talep ettiklerini belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise yapılan hareketi samimiyetsiz olarak nitelendirirken barışı savunmak isteyenlerin iki devletli çözümü de savunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Mecliste çoğunlukta bulunan koalisyon hükümetinin referandum önergesini reddetmesi bekleniyor.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin maddeyi değerlendirmişti.

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