Slovenya’nın Filistin kararına muhalefet engeli

SDS Genel Başkanı Janez Jansa, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerken referandum talep ettiklerini belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise yapılan hareketi samimiyetsiz olarak nitelendirirken barışı savunmak isteyenlerin iki devletli çözümü de savunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Mecliste çoğunlukta bulunan koalisyon hükümetinin referandum önergesini reddetmesi bekleniyor.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin maddeyi değerlendirmişti.