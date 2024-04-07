SMA'lı Umut için 2 milyon dolar toplandı

Kaynak: DHA
SMA'lı Umut için 2 milyon dolar toplandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Gül Dursun ve aşçı Abdülhadi Dursun'un 20 aylık oğulları Umut, SMA Tip-1 teşhisi konduktan sonra tedavisi için başlatılan kampanya kapsamında 2 milyon dolar toplandı.

Bu hedefe ulaşılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamada, aile, yakınları ve gönüllüler gökyüzüne mavi balonlar uçurarak sevincini paylaştı. Anne Gül Dursun, çok mutlu olduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Umut'a 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulduktan sonra ailenin başlattığı kampanya sonucunda gerekli olan tedavi için gereken miktar toplandı. Kampanya kapsamında 2 milyon dolar bağış toplandı ve aile, Umut'un tedavisi için Dubai'ye hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar devam ederken, aile, yakınları ve sevenler kutlama yaparak sevincini paylaştılar. Bu vesileyle, kampanyaya destek verenlerin çocuk yapmadan önce gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Gül Dursun, oğlunun tedavisinin başlayacağı için son derece mutlu olduğunu ifade ederek, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Baba Abdülhadi Dursun da zorlu bir sürecin ardından kampanyanın sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve SMA hastalığıyla mücadele eden diğer bebeklerin de sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Dursun, destek veren herkese ve medya kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

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