SMA'lı Umut için 2 milyon dolar toplandı

Bu hedefe ulaşılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamada, aile, yakınları ve gönüllüler gökyüzüne mavi balonlar uçurarak sevincini paylaştı. Anne Gül Dursun, çok mutlu olduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Umut'a 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulduktan sonra ailenin başlattığı kampanya sonucunda gerekli olan tedavi için gereken miktar toplandı. Kampanya kapsamında 2 milyon dolar bağış toplandı ve aile, Umut'un tedavisi için Dubai'ye hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar devam ederken, aile, yakınları ve sevenler kutlama yaparak sevincini paylaştılar. Bu vesileyle, kampanyaya destek verenlerin çocuk yapmadan önce gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Gül Dursun, oğlunun tedavisinin başlayacağı için son derece mutlu olduğunu ifade ederek, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Baba Abdülhadi Dursun da zorlu bir sürecin ardından kampanyanın sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve SMA hastalığıyla mücadele eden diğer bebeklerin de sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Dursun, destek veren herkese ve medya kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.