Snapdragon 8 Gen 3'ün özellikleri belli oldu

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin test aşamasına geçti. İşlemcinin teknik özellikleri belli oldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Qualcomm’un yeni işlemcisi için TSMC’yi tercih edeceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 için Samsung ile işbirliği yapan şirket, performans ve ısınma sorunu nedeniyle Gen 2 modelinde tekrar TSMC ile anlaşmıştı.

SM8650 model numarasıyla tanıtılacak işlemcinin kod adı Pineapple olacak. Qualcomm, yeni yonga setince 2+3+2+1 çekirdek mimarisini kullanacak.

Bu mimaride, Hayes (A5xx) kod adlı iki adetARM “silver” çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı üç adet ARM “gold” çekirdeği, Hunter (A7xx) kod adlı iki adet ARM “titanium” çekirdeği ve bir adet ARM Hunter ELP (Xn) kod adlı gold Plus” çekirdeği bulunuyor.Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm’dan bir “titanium” kümesiyle tanıtan ilk işlemci olacak.