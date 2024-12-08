Snoop Dogg’un kızı depresyonla mücadelesini anlattı

Cori, 6 yaşında lupus hastalığına yakalandığını belirterek, küçük yaşlardan itibaren depresyonla mücadele ettiğini söyledi. "Hep 'Neden ben?' diye düşündüm. Lupus nedeniyle sürekli doktora gitmek, ilaç kullanmak gerçekten zordu. COVID dönemi geldiğinde ise karanlık bir döneme girdim," dedi. Mayo Clinic’e göre lupus, bağışıklık sisteminin sağlıklı dokuları yanlışlıkla saldırıya uğratmasına yol açan tedavi edilemeyen bir otoimmün hastalıktır.

İNTİHAR GİRİŞİMİ VE RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ

Pandemi döneminde, Cori depresyonunun zirveye ulaşmasıyla birlikte intihar etmeyi düşündü ve 2021’de bir ruh sağlığı merkezine yatırıldı. Bu süreçte, nişanlısı Wayne Duece’un desteğinin çok önemli olduğunu belirten Cori, "Wayne sayesinde bu zor zamanları atlatabildim. Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz, ama zamanla her şeyin düzeleceğine inanıyorum," dedi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Cori, depresyon ve lupusla mücadele ederken hayatına yeni bir yön verdi. "Kendimi bu durumdan çıkarabilmek için işe odaklandım," diyen Broadus, kozmetik markası Choc Factory’i başlatmaya karar verdi. Ayrıca lupus tedavisi için geleneksel ilaçları bırakıp daha doğal yöntemlere yöneldiğini açıkladı. “Doğal tedavi yöntemlerini uygulamaya başladım ve kendimi hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum,” diye ekledi.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ SON DURUM

Cori, tedavi süreçlerinde de değişiklikler yaptı. 5 aydır ilaç kullanmadığını ve doktorunun sonuçlarının olumlu olduğunu belirten Broadus, "Vücudum artık eskisi kadar ağrımıyor ama hala çok yorgunum," dedi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl ciddi bir inme geçirdiğini ve bu nedenle düğün planlarını ertelediğini de paylaştı.

Cori’nin mücadelesi ve sağlık yolculuğu, yalnızca kendisi için değil, benzer durumlarla mücadele eden pek çok kişi için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.