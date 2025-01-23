Snowboardcu ile kayakçıyı ezdi geçti

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de bulunan Zigana Kayak Merkezi bir snowboardcu ile kayakçının mücadelesine sahne oldu. İlk yarışı kaybeden snowboardcu ikinci yarışta kayakçıya fark attı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Kayak Merkezi'nde çektiği kayak videolarıyla tanınan ve Zigana Dağı'nın eşsiz doğasını gözler önüne seren snowboardcu Şenol Pustu'nun kayakçı İsa Özdemir ile yaptığı yarış heyecanlı anlara sahne olurken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kendisine 4 yaşından beri kayak yaptığını söyleyerek meydan okuyan İsa Özdemir ile yarışan Şenol Pustu ilk yarışı kaybederken, ikinci yarışı açık ara farkla kazandı. Yarışın heyecanlı anları sosyal medyada paylaşılırken, Zigana Dağı'nın eşsiz doğası ise kendine bir kez daha hayran bıraktı.

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Yarışın oldukça zevkli geçtiğini ve ilk yarışta bilerek yenildiğini söyleyen Şenol Pustu ise rakiplerini yarışa davet ederek meydan okudu.

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