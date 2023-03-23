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Soba bomba gibi patladı ev yandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 07:21
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Soba bomba gibi patladı ev yandı

Soba bomba gibi patladı ev yandı
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İHA'nın haberine göre, yangın gece saatlerinde Soğukpınar Mahallesi 332 Sokak’ta bulunan bir evde çıktı. 

Odada yanmakta olan sobada patlama meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar odanın alev almasına neden oldu. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.  Yangını söndüremeyen Yaşar A. kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yaşar A. kontrol amaçlı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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