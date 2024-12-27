Soba faciası: Ev kule döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede evin içerisini sardı. Alev alev yanan ev küle dövdü. Evde yabancı uyruklu 5 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Yangın, Kocaeli'nin Kartape ilçesinde İbrikdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Arif Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklu 5 kişinin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Soba faciası: Ev kule döndü

Yangını fark eden vatandaşlar evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının alevleri kısa süre içerisinde tek katlı evi sardı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Soba faciası: Ev kule döndü

Soba faciası: Ev kule döndü

Soba faciası: Ev kule döndü

Soba faciası: Ev kule döndü

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