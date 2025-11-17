Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesi bu sabah acı bir haberle sarsıldı. Aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Özen'in soba dumanı veya doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit (CO) gazına maruz kalarak zehirlendi.

Dört kişi ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Altay Özen, Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri sürüyor.

Öte yandan yetkililer vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sık sık soba bacası temizliğini yetkili firmalar tarafından yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıyor.