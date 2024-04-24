Soba yangınında ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü Hacı Mahallesi'nde yaşayan Yeter Sipahi’ye ye ait bir evde, sobadan çıktığı düşünülen bir yangın başladı.

Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evin çevresini sardı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine Bozkurt itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler getirildi.

Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında Yeter Sipahi’ye ait ev, tamamen yanarak kül oldu.

Bozkurt Şeyhoğlu Köyü Derneği Medya Birim Sorumlusu Muammer Öztaş, “Komşumuz olan Yeter Sipahi’nin evinde akşamüzeri yangın çıkmıştır. Köy muhtarımız ve köylülerimizin büyük çabasıyla yangının yakınındaki evlere sıçramasını elinden geldiğince engel olmuşlardır. Daha sonrasında itfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştır. Yeter Sipahi’nin evi yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybı olmaması tesellimizdir, Sipali ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.