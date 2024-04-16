Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın, Tefenni ilçesine bağlı Beyköy köyünde çıktı. Alınann bilgilere göre, Ali Karadere'ye ait evde soba yakılırken etrafında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangını söndüremeyen ev sakinlerinin evden dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.