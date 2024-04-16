Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Burdur’un Tefenni ilçesinde sobadan çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları ve evde oluşan hasarın boyutu havadan görüntülendi.

Yangın, Tefenni ilçesine bağlı Beyköy köyünde çıktı. Alınann bilgilere göre, Ali Karadere'ye ait evde soba yakılırken etrafında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

aw183779-01.jpgYangını söndüremeyen ev sakinlerinin evden dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw183779-03.jpgOlay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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