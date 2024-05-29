Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Isparta’da müstakil bir evde sobadan kıvılcım sıçraması sonucunda yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev kullanılamayacak duruma geldi.

Isparta’nın merkeze bağlı Sidre mahallesi 4321 sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, sobadan çıkan kıvılcımın dışarıya sıçraması sonucunda yangın çıktı. Hamide Hür Ata’ya ait olan evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınırken, yangın sonucunda ev kullanılamaz duruma geldi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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