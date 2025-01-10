Sobadan sızan gaz can aldı! Karı- koca öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sobadan sızan gaz can aldı! Karı- koca öldü

Adana’da 68 yaşındaki Ömer Faruk ile 64 yaşındaki eşi Semiha Koçak, soba gazından zehirlendi. Anne ve babasının cansız yerde yattığını gören oğlu, olay yerine sağlık sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi karı ve kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı işten gelen Soner Koçak (29), odasına geçerek uyudu. Koçak, kahvaltıya uyandırmak için salona gittiğinde babası Ömer Faruk ile annesi Semiha Koçak'ı hareketsiz yatarken buldu.

Sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca öldü

Babası ve annesinin ağzından kan geldiğini gören Koçak'ın ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çiftin, yattıkları odadaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından öldüğü belirlendi.

Sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca öldü

Durumu öğrenip, eve gelen ailenin yakınları gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Koçak çiftinin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca öldü

Sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca öldü

Sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca öldü

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